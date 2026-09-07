Visite guidée découverte du métier de marin-pêcheur, Maréis, Musée de la pêche en mer, Étaples

Informations pratiques

Visite guidée découverte du métier de marin-pêcheur 19 et 20 septembre Maréis, Musée de la pêche en mer Pas-de-Calais

Réservation de votre créneau en ligne conseillée via https://www.mareis.fr Entrée à demi-tarif, tarif plein : 4,50€ / tarif réduit : 3,50€. Durée de la visite guidée : env. 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Larguez les amarres ! Partez à la découverte du savoir-faire des marins-pêcheurs. Au programme de la visite : maquettes de technique de pêche, aquariums sur les espèces de Manche et Mer du Nord et initiation aux noeuds marins. Visite conviviale pour petits et grands animée par un ancien marin.

Maréis, Musée de la pêche en mer Boulevard Bigot Descelers, 62630 Étaples, France Étaples 62630 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321090400 http://www.mareis.fr Grâce à une exposition étonnante, vous embarquez pendant 2 heures avec un guide ancien marin-pêcheur, pour une campagne de pêche ! Des fonds sableux ou rocheux de la Mer du Nord jusqu’à la passerelle du chalutier, Maréis vous fait découvrir le parcours des poissons issus de la pêche étaploise. A16 sortie 26 (sortie Etaples/Le Touquet) Gare TER TGV Etaples/Le Touquet

Larguez les amarres ! Partez à la découverte du savoir-faire des marins-pêcheurs. Au programme de la visite : maquettes de technique de pêche, aquariums sur les espèces de Manche et Mer du Nord et et…

© Flament