Visite guidée Découverte photographique Dinard Côte d’Emeraude Tourisme Dinard

Informations pratiques

Dinard

Visite guidée Découverte photographique

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 15:00:00

fin : 2026-08-17 16:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Armé de votre smartphone ou de votre appareil-photo, laissez-vous guider par un photographe professionnel et découvrez les secrets d’une photo réussie. Tout au long d’une balade patrimoniale sur la pointe de la Malouine, un guide-conférencier vous accompagne pour vous dévoiler l’histoire qui se cache derrière vos futurs clichés !

Durée 1h30

Tarifs :

– tarif plein 12 €

– tarif réduit* 10 €

– gratuit moins de 7 ans

*Tarif réduit Résident de Dinard (sur présentation d’un justificatif de domicile en cours de validité), Jeune (Étudiant, enfant de 7 à 25 ans), Solidarité (Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, personne en situation de handicap). Gratuit pour les guides conférenciers (pour les visites incontournables et thématiques).

Accessibilité En raison de la topographie de la ville et de ses aménagements, cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. D’autres parcours sont envisageables. Nous vous invitons à nous consulter pour plus de renseignements.

Lieu de rendez-vous Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 boulevard Féart Dinard

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Découverte photographique Dinard a été mis à jour le 2026-07-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme