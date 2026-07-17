Visite guidée des Archives de Toulon, Archives municipales, Toulon

Informations pratiques

Visite guidée des Archives de Toulon 19 et 20 septembre Archives municipales Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Dans le cadre du thème national « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », les Archives municipales vous invitent à découvrir, à travers une présentation d’une sélection de documents issue de leurs fonds, les moments où le patrimoine toulonnais a été menacé (Révolution, Seconde Guerre mondiale, etc.).

Départ des visites (sur inscription) :

– Samedi 19 septembre : 10h, 10h45, 14h.

– Dimanche 20 septembre : 10h, 10h45, 14h, 14h45, 15h30.

Archives municipales 3 Impasse Calvi, 83100 Toulon, France Toulon 83100 Font Pré Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0483166565 http://www.toulon.fr/archives-municipales [{« type »: « link », « value »: « https://archives.toulon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 83 16 65 65 »}] Les Archives municipales de Toulon conservent les documents émis ou reçus par la municipalité de Toulon depuis le XIIIe siècle ainsi que des fonds privés dans un but administratif, scientifique et culturel. Bus n°1 Arrêt « Elisa – Pivotte » ou en voiture par la voie rapide dir. Est, sortie n°3. Pas de parking visiteurs et d’accès handicapés.

Dans le cadre du thème national « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », les Archives municipales vous invitent à découvrir, à travers une présentation d’une sélection de documents de…

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