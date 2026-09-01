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Visite guidée des archives et de la bibliothèque de recherche | Journées du Patrimoine Rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

samedi 19 septembre 2026 · Rue Youf du Marché · Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Youf du Marché
Adresse
Institut Mémoires de l'édition contemporaine
Ville
14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe
Département
Calvados
Tarif

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Visite guidée des archives et de la bibliothèque de recherche | Journées du Patrimoine

Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Découvrez les coulisses de l’abbaye d’Ardenne et les métiers de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, mémoire vive du livre et de la création. Visite commentée par les équipes d’archivistes de l’Imec. Départ toutes les heures à partir de 14h.
Découvrez les coulisses de l’abbaye d’Ardenne et les métiers de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, mémoire vive du livre et de la création. Visite commentée par les équipes d’archivistes de l’Imec. Départ toutes les heures à partir de 14h.
Départs des visites toutes les heures, réservation sur place le jour de la visite.   .

Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie  

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English : Visite guidée des archives et de la bibliothèque de recherche | Journées du Patrimoine

Take a look behind the scenes at Ardenne Abbey and discover the work of the Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec), the living memory of books and creative works. Guided tour led by the Imec team of archivists. Tours depart every hour from 2 pm.

L’événement Visite guidée des archives et de la bibliothèque de recherche | Journées du Patrimoine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

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