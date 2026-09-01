Visite guidée des archives et de la bibliothèque de recherche | Journées du Patrimoine Rue Youf du Marché Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Informations pratiques

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Visite guidée des archives et de la bibliothèque de recherche | Journées du Patrimoine

Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez les coulisses de l’abbaye d’Ardenne et les métiers de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, mémoire vive du livre et de la création. Visite commentée par les équipes d’archivistes de l’Imec. Départ toutes les heures à partir de 14h.

Découvrez les coulisses de l’abbaye d’Ardenne et les métiers de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, mémoire vive du livre et de la création. Visite commentée par les équipes d’archivistes de l’Imec. Départ toutes les heures à partir de 14h.

Départs des visites toutes les heures, réservation sur place le jour de la visite. .

Rue Youf du Marché Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie

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English : Visite guidée des archives et de la bibliothèque de recherche | Journées du Patrimoine

Take a look behind the scenes at Ardenne Abbey and discover the work of the Institut Mémoires de l’édition contemporaine (Imec), the living memory of books and creative works. Guided tour led by the Imec team of archivists. Tours depart every hour from 2 pm.

L’événement Visite guidée des archives et de la bibliothèque de recherche | Journées du Patrimoine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer