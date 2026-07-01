Visite guidée de l’exposition Autoportrait, par Thomas Clerc, Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Autoportrait, par Thomas Clerc 19 et 20 septembre Institut Mémoires de l’édition contemporaine Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Qui suis-je ? » La question est aussi sérieuse que déraisonnable. Mais d’abord, qui parle pour demander « qui suis-je ? » ? Un vide sans doute. Ou peut-être une absence. Un fantôme, dirait André Breton. Le roi, dirait Louis Marin. Le fou, dirait Shakespeare. Entre essais, rêveries, règle du jeu, gloses et autres biffures, c’est bien au miroir de la littérature que les formes les plus neuves se sont inventées pour répondre à l’énigme métaphysique.

Institut Mémoires de l’édition contemporaine Rue Youf du Marché, 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, France Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie 0231293737 https://imec-archives.com Située sur la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, aux portes de Caen, Ardenne est la troisième grande abbaye de l’agglomération caennaise avec l’abbaye aux hommes et l’abbaye aux dames.

La topographie de l’abbaye d’Ardenne et l’architecture de ses bâtiments sont caractéristiques de ces “abbayes aux champs” nombreuses dans l’ordre de Prémontré, datant du XIIe siècle. Le domaine régulier, lieu de vie spirituelle organisé autour de l’abbatiale et du cloître (aujourd’hui disparu), est au cœur d’un vaste enclos entouré d’un mur d’enceinte de près de deux kilomètres. Épicentre de l’abbaye, cet ensemble s’ouvre vers l’ouest sur une grande cour dédié au labeur.

Les bâtiments réguliers ont été reconstruits les uns après les autres au gré des vicissitudes de l’histoire ou des initiatives des abbés à la tête de l’abbaye durant les périodes de prospérité. Les bâtiments de l’exploitation agricole ont conservé la physionomie générale qu’ils avaient au Moyen Âge. Il reste peu de choses des autres bâtiments disséminés sur le site au cours des temps et pour la plupart disparus à l’occasion des destructions de 1791-1792 et de 1820-1825, lorsque l’abbaye servit de carrière.

« Qui suis-je ? » La question est aussi sérieuse que déraisonnable. Mais d’abord, qui parle pour demander « qui suis-je ? » ? Un vide sans doute. Ou peut-être une absence. Un fantôme, dirait André Le…

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