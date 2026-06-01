Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Randonnée Un jardin, des jardins

IMEC Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Du jardin de l’IMEC, au cimetière parc en passant par le parc horticole de la Ville de Caen et le square des partages, la randonnée propose une immersion dans quatre lieux où le jardin est roi. Circuit de 6 km sur le sentier nature Grand-Ouest de la Ville de Caen.

Du jardin de l’IMEC, au cimetière parc en passant par le parc horticole de la Ville de Caen et le square des partages, la randonnée propose une immersion dans quatre lieux où le jardin est roi. Ce circuit de 6 km sur le sentier nature Grand-Ouest de la Ville de Caen est proposé par le service Transition écologique de la Ville de Caen. A l’issue de la balade, profitez de la proximité de l’IMEC pour visiter l’exposition Autoportrait et assister, à partir de 18h45, à un concert acoustique (gratuit). Bar et restauration légère sur place.

Départ entrée de l’IMEC, Abbaye d’Ardenne. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .

IMEC Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Un jardin, des jardins

From the IMEC garden to the park cemetery, via the City of Caen’s horticultural park and the Square des Partages, the walk takes in four places where the garden is king. A 6km trail on Caen’s Grand-Ouest nature trail.

L’événement Randonnée Un jardin, des jardins Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer