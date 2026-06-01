Concert acoustique en plein air Charlie Blons Imec Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Concert acoustique en plein air Charlie Blons

Imec Abbaye d’Ardenne Abbaye d’Ardenne Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:30:00

fin : 2026-08-26 21:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Charlie Blons est un auteur-compositeur-interprète et producteur originaire de Normandie, aujourd’hui basé à Caen. Sa musique, introspective, tout en sensibilité et en mélodies, oscille entre la mélancolie de la folk, l’espoir naïf de la pop indé et la noirceur envoûtante du trip-hop.

Charlie Blons est un auteur-compositeur-interprète et producteur originaire de Normandie, aujourd’hui basé à Caen. Sa musique, introspective, tout en sensibilité et en mélodies, oscille entre la mélancolie de la folk, l’espoir naïf de la pop indé et la noirceur envoûtante du trip-hop. Cet été, Charlie se prête au jeu du concert acoustique façon Imec une forme simple, intimiste, au plus proche du texte.

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après la rencontre.

L’exposition Autoportrait sera ouverte jusqu’à 18 h 30.

Allez-y avec Twisto ! Une navette gratuite rejoint le centre-ville après chaque événement.

Réservations par mail reservations@imec-archives.com .

Imec Abbaye d’Ardenne Abbaye d’Ardenne Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 2 31 29 37 37 accueil@imec-archives.com

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English : Concert acoustique en plein air Charlie Blons

Charlie Blons is a singer-songwriter and producer from Normandy, now based in Caen. His introspective music, full of sensitivity and melody, oscillates between the melancholy of folk, the naïve hope of indie pop and the haunting darkness of trip-hop.

L’événement Concert acoustique en plein air Charlie Blons Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer