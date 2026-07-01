Visite guidée des Archives municipales de Chambéry, Archives municipales de Chambéry, Chambéry

Informations pratiques

Visite guidée des Archives municipales de Chambéry Dimanche 20 septembre, 09h30, 11h30, 13h30, 15h30, 16h30 Archives municipales de Chambéry Savoie

Limité à 12 personnes par groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir les espaces secrets des Archives municipales de Chambéry !

Les archivistes vous présenteront leurs missions en ouvrant pour vous des lieux inaccessibles au public. Pour cette occasion très spéciale, ils vous présenteront des documents inédits parmi ceux qui font battre leur cœur d’archiviste

Archives municipales de Chambéry 5 rue Ronde 73000 CHAMBERY Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 62 74 81 [{« type »: « link », « value »: « http://www.chambery.fr »}]

Venez découvrir les espaces secrets des Archives municipales de Chambéry !