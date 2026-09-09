Visite guidée des ateliers Bianchi, Maison Bianchi, Maizières-lès-Metz

Informations pratiques

Visite guidée des ateliers Bianchi Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Maison Bianchi Moselle

5 euros pour les moins de 18 ans, 10 euros pour les plus de 18 ans et gratuit pour les moins de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Les Ateliers d’Art Bianchi vous ouvrent leurs portes, tout près de chez vous…

Situés à Maizières-lès-Metz, entre Metz et Thionville, au cœur de la Lorraine, nous perpétuons depuis 1978 un artisanat d’excellence, reconnu par le label Entreprise du Patrimoine Vivant et membre des Ateliers d’Art de France.

Dans notre atelier, chaque pièce raconte une histoire singulière. Montres, pendules et horloges retrouvent vie entre les mains de nos artisans experts, tandis que bijoux anciens sont restaurés, transformés ou sublimés selon vos envies et leur histoire. Nous concevons également des créations uniques, entièrement réalisées sur mesure, pour célébrer les moments précieux de votre vie et transmettre des émotions durables.

Notre passion ne cesse d’évoluer : nous développons aujourd’hui un savoir-faire rare et délicat, l’émail, qui apporte couleur, profondeur et singularité à nos réalisations, enrichissant encore notre univers créatif.

Nous vous proposons aussi des visites guidées de notre atelier, pour vous faire découvrir de près nos métiers, nos gestes précis et les secrets de fabrication qui font la richesse et l’authenticité de notre savoir-faire.

Pousser la porte des Ateliers Bianchi, c’est entrer dans un univers où tradition et créativité se rencontrent harmonieusement, où chaque détail compte, et où votre projet devient une véritable œuvre unique et personnelle.

Venez nous rencontrer, échanger, imaginer… nous vous attendons avec impatience !

Jetez un œil sur nos réseaux sociaux pour plonger dans l’ambiance avant la visite guidée

Maison Bianchi 68 route de Metz 57280 Maizières-lès-Metz Maizières-lès-Metz 57280 Moselle Grand Est +33 (0)3 87 80 37 42 https://maison-bianchi.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maison-bianchi.fr/shop/visite-guidee-ateliers/ »}] Entreprise familiale fondée en 1978, la maison Bianchi est spécialisée dans la mécanique de précision. L’horlogerie, de par son père fondateur Pierre Bianchi, artisan horloger, a suivi ses études à l’école d’horlogerie de Morteau, dans la vallée du Doubs, à la frontière de la Suisse, pays horloger.

Restaurateur, réparateur d’horloges et de montres anciennes, Pierre a su se distinguer dans la création très particulière de montres squelettes, pièces uniques réalisées à la main avec le concours de son fils Alexandre, artisan joaillier.

Père et fils se complètent pour créer ensemble des œuvres à la mécanique étonnante.

Alexandre, passionné par son métier de joaillier, dessine et réalise à la main des bijoux uniques qui sauront séduire ses clientes. Il est diplômé diamantaire de l’École d’Anvers et des Métiers d’Art et des Joyaux (Lycée Jean Guéhénno – Saint-Amand-Montrond) et a suivi des formations chez les plus grands.

Pierre et Alexandre seront heureux de partager avec vous la passion de leurs métiers lors d’un rendez-vous personnalisé. La Maison Bianchi dispose d’un parking, il est également possible d’y accéder depuis les lignes de bus de Maizières-lès-Metz, un arrêt se trouvant à 5 minutes de marche

Les Ateliers d’Art Bianchi vous ouvrent leurs portes, tout près de chez vous…

©Plaisir d’image – Maison Bianchi