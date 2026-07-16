Visite guidée des Bains-douches Art déco de Mijoux, Bains douches de Mijoux, Mijoux

Informations pratiques

Visite guidée des Bains-douches Art déco de Mijoux 19 et 20 septembre Bains douches de Mijoux Ain

Visite limitée à 20 personnes par créneau horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Bains douches et lavoir Art déco, mosaïque Art déco, fresque. Outre l’intérêt esthétique, ce bâtiment a joué un rôle important dans la vie du village. Il est en phase finale de restauration. La visite guidée met en lumière les caractéristiques architecturales et patrimoniales ainsi que la logique des restaurations successives et l’utilisation future

Bains douches de Mijoux 2 rue Michel Hollard 01410 Ain Mijoux 01410 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0450413204 https://www.mijoux.fr/ https://www.facebook.com/commune.mijoux/;https://www.intramuros.org/mijoux Bâtiment des Bains-douches de Mijoux au centre du village. A l’intersection entre la rue royale, la rue Michel Hollard et la rue Dame Pernette. Carrefour principal du village. Parkings à proximité.

Bains douches et lavoir Art déco, mosaïque Art déco, fresque. Outre l’intérêt esthétique, ce bâtiment a joué un rôle important dans la vie du village. Il est en phase finale de restauration. La met…

©