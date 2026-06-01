Visite guidée des Baux-de-Provence Tours et détours Maison du Roy Les Baux-de-Provence
Visite guidée des Baux-de-Provence Tours et détours Maison du Roy Les Baux-de-Provence vendredi 26 juin 2026.
Les Baux-de-Provence
Visite guidée des Baux-de-Provence Tours et détours
Vendredi 26 juin 2026 de 17h à 18h30. Maison du Roy 1 rue Porte Mage Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:00:00
fin : 2026-06-26 18:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Cette visite est proposée dans le cadre de la Journée nationale patrimoine de pays du 26 au 28 juin . Thématique nationale Tours et détours .
Tours détours …des Baux
La municipalité et l’Office de Tourisme, vous proposent un voyage à la découverte des Baux, non pas par son histoire écrite, mais par son aspect, sa forme, sa force minérale ainsi… les murs, les rues jusqu’aux tours du château nous parlent du temps immobile et racontent celui du temps qui passe.
RDV à l’Office de tourisme.
visite dans le village et une partie du château
Gratuit sur inscriptions à l’Office de tourisme. .
Maison du Roy 1 rue Porte Mage Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
This tour is being offered as part of National Heritage Day, which takes place from 26 to 28 June. The national theme is ‘Tours and Detours’.
L’événement Visite guidée des Baux-de-Provence Tours et détours Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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