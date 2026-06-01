Visite guidée Merlin l’Esprit Nature Maison du Roy Les Baux-de-Provence
Visite guidée Merlin l’Esprit Nature Maison du Roy Les Baux-de-Provence samedi 20 juin 2026.
Les Baux-de-Provence
Visite guidée Merlin l’Esprit Nature
Du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026 de 11h à 12h.
Rdv à l’Office de tourisme. Maison du Roy 1 rue Porte Mage Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Une exploration du Rocher des Baux, entre légendes et biodiversité.
Dans le cadre du week-end, Les baux célèbrent la nature , l’Office de tourisme organise des visites guidées sur le sentier des Trémaïé. Petite randonnées d’une heure autour du rocher, à la découverte des paysages des Alpilles à travers ses contes et ses légendes .-¨Sur Réservation-
RDV à l’Office de tourisme .
Maison du Roy 1 rue Porte Mage Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com
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English :
An exploration of the Rocher des Baux, between legends and biodiversity.
L’événement Visite guidée Merlin l’Esprit Nature Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme des Baux de Provence
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