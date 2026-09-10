Visite guidée des collections, Musée Henri Chapu, Le Mée-sur-Seine

Informations pratiques

Visite guidée des collections 19 et 20 septembre Musée Henri Chapu Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Une ouverture exceptionnelle du musée, des visites commentées des collections samedi et dimanche sans réservation préalable. Des collections exceptionnelles, un lieu magique à découvrir seul, entre amis ou en famille !

Musée Henri Chapu 937 Rue Chapu, 77350 Le Mée-sur-Seine, France Le Mée-sur-Seine 77350 Seine-et-Marne Île-de-France 0164797772 https://le-mee-sur-seine.fr/le-mee-village/une-terre-dartistes Le musée présente une collection unique de plâtres de mises-aux-points et d’esquisses, ainsi que des bronzes, d’Henri Chapu. Ouvert sur rendez-vous pour les groupes, les scolaires, et lors des manifestations nationales (Gratuit).

Visite commentée

©Ville du Musée / musée Henri Chapu / Th. Hennocque photographe