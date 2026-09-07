Visite guidée des extérieurs de la Maison Forte du Mollarond – 14ème siècle, Maison Forte du Mollarond, Saint-Jean-d’Avelanne

Informations pratiques

Visite guidée des extérieurs de la Maison Forte du Mollarond – 14ème siècle Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Maison Forte du Mollarond Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte des extérieurs de la Maison Forte, sa butte, ses jardins et terrasses.

Rendez-vous au pied de la grande croix en bois qui marque le début de l’allée de noyers conduisant à la maison forte, point de départ de la visite guidée du site.

Maison Forte du Mollarond 710 chemin de la Croze 38480 Saint-Jean d’avelanne Saint-Jean-d’Avelanne 38480 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Maison Forte du Mollarond. Le château, ses communs, sa ferme et la butte avec les terrasses (cad. A 364 à 366) : inscription par arrêté du 28 mai 1998

Découverte des extérieurs de la Maison Forte, sa butte, ses jardins et terrasses.

©Yves de Solages