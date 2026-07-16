Visite guidée des extérieurs du château de Chantepie, Château de Chantepie, Thuboeuf

Informations pratiques

Visite guidée des extérieurs du château de Chantepie Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Chantepie Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée des travaux d’embellissement réalisés entre 1845 et 1898

Château de Chantepie Château de Chantepie 53110 Thuboeuf Thuboeuf 53110 Mayenne Pays de la Loire 02 43 08 58 08 Propriété familiale ayant subi d’imposantes modifications à la fin du XIXème siècle sur une base XVIIème siècle. Parc arboré en bordure de Mayenne. N 176

Visite guidée des travaux d’embellissement réalisés entre 1845 et 1898