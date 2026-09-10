Visite guidée des extérieurs du Château de la Hallière, Château de la Hallière, Digny
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Hallière · Digny
Informations pratiques
Visite guidée des extérieurs du Château de la Hallière 19 et 20 septembre Château de la Hallière Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez les extérieurs du Château de la Hallière en compagnie de ses propriétaires. 2€/adulte. Gratuit -12 ans.
Château de la Hallière Château, 28250 Digny Digny 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 29 03 09 Château du XVIIIe siècle bâti en briques roses, composé d’un corps principal et de deux pavillons communs de la même époque avec un pigeonnier.
Ancienne seigneurie.
Au XVe siècle, Louis IX donna la seigneurie de la Hallière au chapitre de Saint-Martin de Tours qui la posséda jusqu’en 1783.
A l’origine, c’était un manoir qui fut remplacé vers 1774 par le château construit suivant les plans de l’architecte Moreau pour M. de Balincourt.
Celui ci, complètement ruiné, le vend avec tout son mobilier à la famille du propriétaire actuel en 1794. à 4 km de Digny, accès par une allée de peupliers
Découvrez les extérieurs du Château de la Hallière en compagnie de ses propriétaires. 2€/adulte. Gratuit -12 ans.
©Château de la Hallière
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