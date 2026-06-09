Visite guidée des extérieurs du château de Lavault Neuvy-Grandchamp mercredi 26 août 2026.

Neuvy-Grandchamp

Visite guidée des extérieurs du château de Lavault

lavault Neuvy-Grandchamp Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 15:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Visites organisées par le PETR du Charolais Brionnais en partenariat avec l’Office de Tourisme Monts et Vallées.

Venez profiter de l’analyse d’un guide conférencier sur le parc et les extérieurs de ce château de la fin du XVIIe siècle.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme Monts et Vallées au 03 85 85 56 90 .

lavault Neuvy-Grandchamp 71130 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Visite guidée des extérieurs du château de Lavault

L’événement Visite guidée des extérieurs du château de Lavault Neuvy-Grandchamp a été mis à jour le 2026-06-09 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne