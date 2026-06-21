Visite guidée des extérieurs et de la chapelle, Manoir de la Fontaine-du-Houx, Bézu-la-Forêt

Informations pratiques

Visite guidée des extérieurs et de la chapelle Dimanche 20 septembre, 14h00 Manoir de la Fontaine-du-Houx Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre ou commentée, au choix des visiteurs, de la chapelle Saint-Eutrope et des extérieurs du manoir de La Fontaine du Houx

Manoir de la Fontaine-du-Houx 39 rue de l’église, 27480 Bézu-la-Forêt Bézu-la-Forêt 27480 Eure Normandie Ancien manoir des rois de France, détruit lors des combats de la guerre de Cent Ans, l’édifice a été reconstruit entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Chapelle dédiée à saint Eutrope, pavillon Henri IV, cour intérieure, petit circuit extérieur le long des douves.

Visite libre ou commentée, au choix des visiteurs, de la chapelle Saint-Eutrope et des extérieurs du manoir de La Fontaine du Houx