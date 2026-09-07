Visite guidée des Forges de Fraisans, Les Forges de Fraisans, Fraisans

Informations pratiques

Visite guidée des Forges de Fraisans Dimanche 20 septembre, 12h00, 16h00 Les Forges de Fraisans Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez participer à une visite guidée du site ( intérieur et extérieur) avec mentions de l’histoire, de la rénovation et de la mise en place d’un espace culturel

Deux diaporamas : l’un sur l’histoire du lieu et un second sur l’activité actuelle sont accesibles librement

Vous pourrez également y trouver une buvette et vente de gaufres sur place

Les Forges de Fraisans fraisans Fraisans 39700 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0647040157 http://www.lesforgesdefraisans.com Les Forges de Fraisans existent depuis le XIIIème siècle. Elles ont connu leur apogée au milieu du XIXème siècle pour fermer définitivement en 1936. Il y eu jusqu’à 2000 ouvriers au sein des Forges.

Le site, tombant en ruine, le conseil municipal s’en est rendu propriétaire an 1995 et a commencé sa réhabilitation en 2008. En 2013, elle était terminée et le site s’est transformé en lieu culturel et festif. Il accueille des mariages, des séminaires et l’association culturelle des Forges qui propose une saison culturelle variée : théâtre, cirque, concert, cinéma et guinguette en juillet.

Un circuit pédestre au départ des Forges permet de découvrir l’histoire de Fraisans.

Visite guidée proposée à 12h et à 16h + diaporama en accès libre parking sur place

Venez participer à une visite guidée du site ( intérieur et extérieur) avec mentions de l’histoire, de la rénovation et de la mise en place d’un espace culturel

©Sylvie Maugras