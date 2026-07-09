Informations pratiques

Dompierre

Visite guidée des Fours de la Butte-Rouge à Dompierre

Fours de la Butte Rouge Dompierre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 11:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Visite guidée des fours de la Butte Rouge par un guide passionné, Fabien Labesse. Visitez les fours de calcination du minerai de fer, entre La Ferrière-aux-Étangs et Dompierre, les seuls qui existent encore dans la région. Un patrimoine industriel vraiment original. Arpentez le site pour décrypter toutes les curiosités de cette installation minière atypique, témoin de la révolution industrielle et de l’époque des trains à vapeur.

Profitez du Pass Minier à 12 €, en vente au Bureau d’Information Touristique de Flers et dans les offices de tourisme de Domfront en Poiraie et de Bagnoles de l’Orne, pour découvrir les trois sites emblématiques du patrimoine minier. Ce pass comprend la visite guidée des Forges de Varenne (du lundi au jeudi à 14h30), celle du Carreau de la Mine à Saint-Clair-de-Halouze (les mardis et jeudis à 11h), ainsi que cette visite.

Public tous public

Achat du billet non daté valide du 4 mai au 28 août 2026. Se rapprocher de la Maison du fer pour convenir de la date au choix.

Pas de visites guidées du 17 au 21 août inclus, ni les jours fériés. .

Fours de la Butte Rouge Dompierre 61700 Orne Normandie +33 2 33 38 03 25 contact@lesavoiretlefer.fr

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English : Visite guidée des Fours de la Butte-Rouge à Dompierre

L’événement Visite guidée des Fours de la Butte-Rouge à Dompierre Dompierre a été mis à jour le 2026-07-09 par Flers agglo