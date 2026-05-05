Visite guidée des fresques de l’église abbatiale romane de Saint-Chef, Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Saint-Chef, Saint-Chef

Visite guidée des fresques de l’église abbatiale romane de Saint-Chef 19 et 20 septembre Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Saint-Chef Isère

Limité à 20 personnes. Chaussures confortables. Se signaler avant la visite au bureau d’information touristique de Saint-Chef.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:45:00+02:00

Suivez la guide-conférencière et venez admirer l’abbatiale bénédictine saint-cheffoise, dont les fresques romanes du XIIème siècle de la chapelle des anges sont un vrai joyau à (re)découvrir

L’histoire de ce village est complétement imbriquée à celle de son abbaye bénédictine classée Monument Historique depuis 1840. Le plus grand joyau de l’abbatiale en est, sans conteste, les fresques romano-byzantines du XIIème siècle de la chapelle des anges. La figure du Christ en majesté ou la merveilleuse scène de la Jérusalem céleste suscitent l’admiration de tous et l’intérêt passionné d’éminents spécialistes bien au-delà de nos frontières.

Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné – Saint-Chef 2 rue du Seigneur de By 38890 Saint-Chef Isère Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Chef 38890 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 27 73 83 https://www.balconsdudauphine-tourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 27 73 83 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@balconsdudauphine.fr »}] L’histoire de ce village est complétement imbriquée à celle de son abbaye bénédictine classée Monument Historique depuis 1840. Le plus grand joyau de l’abbatiale en est, sans conteste, les fresques romano-byzantines du XIIème siècle de la Chapelle des Anges. La figure du Christ en majesté ou la merveilleuse scène de la Jérusalem céleste suscitent l’admiration de tous et l’intérêt passionné d’éminents spécialistes bien au-delà de nos frontières.

©OTI des Balcons du Dauphiné

Journées européennes du patrimoine 2026

©Didier Jungers – Office de Tourisme des Balcons du Dauphiné