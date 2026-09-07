Visite guidée des infrastructures du Syndicat des Eaux d’Île-de-France, Syndicat des Eaux d’Île-de-France, Vauhallan

Informations pratiques

Visite guidée des infrastructures du Syndicat des Eaux d’Île-de-France Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Syndicat des Eaux d’Île-de-France Essonne

Dès 8 ans, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visitez les infrastructures du Syndicat des Eaux d’Île-de-France pour comprendre le parcours de l’eau potable de son prélèvement à sa distribution.

Syndicat des Eaux d’Île-de-France 4-6-8 route de Saclay 91430 Palaiseau Vauhallan 91430 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 53 45 42 10 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@sedif.com »}]

Visitez les infrastructures du Syndicat des Eaux d’Île-de-France pour comprendre le parcours de l’eau potable de son prélèvement à sa distribution.

© SEDIF 2024 – Xavier Vachy