Visite guidée des Jardins de la Maison des Champs, Visite Jardins de la Maison des Champs, Doudeauville

Visite guidée des Jardins de la Maison des Champs 5 – 7 juin Visite Jardins de la Maison des Champs Pas-de-Calais

6 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dès le portail franchi, une longue allée bordée d’érables vous amènera tout naturellement au verger où les fruitiers font la part belle aux essences locales anciennes. Par la suite, vous verrez la courée de la maisonnette, illuminée par les couleurs éclatantes d’hortensias qui mettent en valeur les trouvailles dénichées en brocante. Une collection de roses au ton pastel est visible dans la terrasse constituée de pavés traditionnels de la région. Poursuivez votre balade en poussant la barrière du petit jardin des Simples : humez alors les fragrances des plantes médicinales et délectez-vous de l’ordonnancement du potager. Cette escapade buissonnière vous sera facilitée tout au long de votre parcours par un dédale de passages où les haies naturelles d’hêtres et de charmilles s’entrecroisent autour d’un défilé de taupières.

Visite Jardins de la Maison des Champs 6 chemin de dalles, Doudeauville 62830 Doudeauville 62830 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dès le portail franchi, une longue allée bordée d’érables vous amènera tout naturellement au verger où les fruitiers font la part belle aux essences locales anciennes. Par la suite, vous verrez la courée de la maisonnette, illuminée par les couleurs éclatantes d’hortensias qui mettent en valeur les trouvailles dénichées en brocante. Une collection de roses au ton pastel est visible dans la terrasse constituée de pavés traditionnels de la région. Poursuivez votre balade en poussant la barrière du petit jardin des Simples : humez alors les fragrances des plantes médicinales et délectez-vous de l’ordonnancement du potager. Cette escapade buissonnière vous sera facilitée tout au long de votre parcours par un dédale de passages où les haies naturelles d’hêtres et de charmilles s’entrecroisent autour d’un défilé de taupières.

Promenez-vous entre verger d’essences anciennes, fleurs éclatantes et jardin médicinal, dans un décor plein de charme où chaque recoin invite à la découverte et la détente.

©Catherine DEBETTE