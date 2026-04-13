Visite guidée des jardins du Château d’Hardelot, Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot, Condette

Visite guidée des jardins du Château d’Hardelot Dimanche 7 juin, 11h00, 15h00 Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot Pas-de-Calais

Réservation au 03.21.21.73.65

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

François, le jardinier du Château d’Hardelot, vous invite à découvrir les jardins au cours de cette visite guidée.

Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321217365 http://www.chateau-hardelot.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.21.73.65 »}] Petit bijou du patrimoine du Département du Pas-de-Calais, le château d’Hardelot domine la réserve naturelle du marais de Condette. Découvrez ce lieu atypique, dédié à l’incroyable histoire des relations entre la France et la Grande-Bretagne. Depuis l’été 2014, déambulez dans les jardins paysagers où les espaces de verdure relatent à leur manière les relations d’amour et de désamours entre les deux pays. Passez les remparts médiévaux et laissez-vous surprendre par l’architecture unique de ce château, témoignage bâti de ces liens transfrontaliers qui ont façonné le lieu comme toute la Côte d’Opale. Une fois la porte passée, vous découvrirez le décor recréé d’une demeure du XIXe siècle. Dans la salle à manger de style victorien, les appartements de John Whitley jusqu’au cabinet de curiosité de l’abbé Bouly, chaque pièce raconte l’histoire du château entrelacée avec celle des relations entre la France et la Grande-Bretagne, de Guillaume le Conquérant à aujourd’hui. (Aménagements en cours à découvrir sur les visites « Port du Casque obligatoire » – Inauguration été 2014) Au fil de l’année, le printemps médiéval, le Midsummer Festival, la Summer Season, sans oublier la Fairy Night, créent l’événement par leurs propositions culturelles et artistiques. Une tasse d’Earl Grey accompagnée de scones ou de cheesecake au salon de thé sera une pause bien méritée dans ce voyage à la croisée des cultures française et britannique.

Événement dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

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