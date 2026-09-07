Visité guidée des Jardins et de l’Abbaye de Valloires, Les Jardins de Valloires, Argoules
samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins de Valloires · Argoules
Informations pratiques
Visité guidée des Jardins et de l’Abbaye de Valloires 19 et 20 septembre Les Jardins de Valloires Somme
Tarif unique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Abbaye et Jardins de Valloires : une journée de visites à tarif unique
Profitez d’un tarif unique de 8 € pour découvrir l’Abbaye de Valloires et ses Jardins !
Au programme :
Visite guidée de l’Abbaye
Visites guidées toutes les demi-heures à partir de 10h30.
Découverte des Jardins
Le matin, profitez d’une introduction aux Jardins depuis le podium, proposée toutes les heures. Durée : 25 minutes.
L’après-midi, partez à la découverte des Jardins lors d’une visite guidée de 25 minutes, sans réservation, aux horaires suivants :
13h45 – 14h45 – 15h45 – 16h45 – 17h30
Une belle occasion de découvrir l’histoire de l’Abbaye et la richesse botanique des Jardins de Valloires au fil de la journée.
Billetterie en ligne :https://baiedesomme.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2425260968880400202
Les Jardins de Valloires D192, Lieu dit Valloires, 80120 Argoules Argoules 80120 Somme Hauts-de-France 03 22 23 53 55 [{« link »: « https://baiedesomme.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2425260968880400202 »}]
Abbaye et Jardins de Valloires : une journée de visites à tarif unique
©Eurielle Picault