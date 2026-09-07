Visité guidée des Jardins et de l’Abbaye de Valloires, Les Jardins de Valloires, Argoules

Informations pratiques

Visité guidée des Jardins et de l’Abbaye de Valloires 19 et 20 septembre Les Jardins de Valloires Somme

Tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Abbaye et Jardins de Valloires : une journée de visites à tarif unique

Profitez d’un tarif unique de 8 € pour découvrir l’Abbaye de Valloires et ses Jardins !

Au programme :

Visite guidée de l’Abbaye

Visites guidées toutes les demi-heures à partir de 10h30.

Découverte des Jardins

Le matin, profitez d’une introduction aux Jardins depuis le podium, proposée toutes les heures. Durée : 25 minutes.

L’après-midi, partez à la découverte des Jardins lors d’une visite guidée de 25 minutes, sans réservation, aux horaires suivants :

13h45 – 14h45 – 15h45 – 16h45 – 17h30

Une belle occasion de découvrir l’histoire de l’Abbaye et la richesse botanique des Jardins de Valloires au fil de la journée.

Billetterie en ligne :https://baiedesomme.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2425260968880400202

Les Jardins de Valloires D192, Lieu dit Valloires, 80120 Argoules Argoules 80120 Somme Hauts-de-France 03 22 23 53 55 [{« link »: « https://baiedesomme.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2425260968880400202 »}]

Abbaye et Jardins de Valloires : une journée de visites à tarif unique

©Eurielle Picault