Visite guidée des jardins familiaux Les Arpents Jardins familiaux Les Arpents Stains

Informations pratiques

Stains est la ville d’Ile-de-France où l’on dénombre le plus de jardins familiaux : plus de 600 parcelles sur 15 hectares. Les jardins ouvriers se développent à la fin du XIXe siècle lorsque des populations rurales arrivent en villes pour travailler dans les usines. Délaissés durant les Trente Glorieuses, alors que les nouvelles générations urbaines oublient les pratiques agricoles, les jardins familiaux bénéficient ces dernières années d’un regain d’intérêt pour leurs vertus économiques, écologiques, éducatives et sociales. A l’abri des flux bruyants et du stress urbain, les jardins familiaux de Stains sont autant de havres de paix où l’on peut respirer et se retrouver. La Municipalité et le Département de Seine-Saint-Denis, principaux propriétaires des terrains, ont une politique de conservation de ce patrimoine unique géré par La Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs.

Visite guidée par les jardiniers

Le programme de la soirée

18h : Visite guidée des Jardins familiaux Les Arpents . RDV près de l’écran.

19h30 : Buffet participatif (tendance bio, végétarien, zéro déchet) : Venez avec ce que vous pouvez, mangez ce que vous voulez !

20h30 : Projection du film Le Robot Sauvage

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2026, pour faire découvrir aux Franciliens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

Le vendredi 21 août 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-21T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-21T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-21T18:00:00+02:00_2026-08-21T19:30:00+02:00

Jardins familiaux Les Arpents Rue des Huleux 93240 Stains

https://cine-jardins.fr/vendredi-21-08/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/



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