Visite guidée des orgues Place Georges Clemenceau Montpon-Ménestérol
Visite guidée des orgues Place Georges Clemenceau Montpon-Ménestérol jeudi 6 août 2026.
Montpon-Ménestérol
Visite guidée des orgues
Place Georges Clemenceau Office de Tourisme Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Visite commentée et jouée de l’orgue de l’église de Montpon et des orgues de l’auditorium San Francisco, collection privée de Francis Chapelet.
RDV à 14h à l’Office de Tourisme.
Tarifs 5€/pers
Réservation obligatoire 05.53.82.23.77 .
Place Georges Clemenceau Office de Tourisme Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77 ot.montpon@wanadoo.fr
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English : Visite guidée des orgues
L’événement Visite guidée des orgues Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-04-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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