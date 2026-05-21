Cinéma en plein air Toy story 5 rue André Malraux Montpon-Ménestérol

Montpon-Ménestérol

Cinéma en plein air Toy story 5

rue André Malraux Base de loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 22:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Cinéma en plein air Avec le film “Toy Story 5 ” à 22h 5 € par personne- gratuit de 3 ans

05 53 82 12 64 .

rue André Malraux Base de loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 12 64

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English : Cinéma en plein air Toy story 5

L’événement Cinéma en plein air Toy story 5 Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord