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Cinéma en plein air Toy story 5 rue André Malraux Montpon-Ménestérol

Cinéma en plein air Toy story 5 rue André Malraux Montpon-Ménestérol

Cinéma en plein air Toy story 5 rue André Malraux Montpon-Ménestérol jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : rue André Malraux

Adresse : Base de loisirs de Chandos

Ville : 24700 Montpon-Ménestérol

Département : Dordogne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Montpon-Ménestérol

Cinéma en plein air Toy story 5

rue André Malraux Base de loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 22:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Cinéma en plein air Avec le film “Toy Story 5 ” à 22h 5 € par personne- gratuit de 3 ans
05 53 82 12 64   .

rue André Malraux Base de loisirs de Chandos Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 12 64 

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English : Cinéma en plein air Toy story 5

L’événement Cinéma en plein air Toy story 5 Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord

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