Soirée célibataire Montpon-Ménestérol
Soirée célibataire Montpon-Ménestérol samedi 4 juillet 2026.
Montpon-Ménestérol
Soirée célibataire
La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée célibataire avec des jeux pour se rencontrer ambiance guinguette, musique, danse, boissons et restauration à partir de 19h30 05 53 81 46 80 .
La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 46 80
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English : Soirée célibataire
L’événement Soirée célibataire Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-18 par Vallée de l’Isle en Périgord
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