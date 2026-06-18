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Soirée célibataire Montpon-Ménestérol

Soirée célibataire Montpon-Ménestérol

Soirée célibataire Montpon-Ménestérol samedi 4 juillet 2026.

Adresse : La Guinguette de l'Isle

Ville : 24700 Montpon-Ménestérol

Département : Dordogne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Montpon-Ménestérol

Soirée célibataire

La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée célibataire avec des jeux pour se rencontrer ambiance guinguette, musique, danse, boissons et restauration à partir de 19h30 05 53 81 46 80   .

La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 46 80 

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English : Soirée célibataire

L’événement Soirée célibataire Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-18 par Vallée de l’Isle en Périgord

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