Montpon-Ménestérol

Soirée célibataire

La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée célibataire avec des jeux pour se rencontrer ambiance guinguette, musique, danse, boissons et restauration à partir de 19h30 05 53 81 46 80 .

La Guinguette de l’Isle Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 46 80

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English : Soirée célibataire

L’événement Soirée célibataire Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-06-18 par Vallée de l’Isle en Périgord