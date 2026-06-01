Visite guidée « Des origines de Saint-Lô à 1800 », Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô
Visite guidée « Des origines de Saint-Lô à 1800 », Musée d’art et d’histoire – la Source, Saint-Lô dimanche 28 juin 2026.
Visite guidée « Des origines de Saint-Lô à 1800 » Dimanche 28 juin, 15h00 Musée d’art et d’histoire – la Source Manche
Sur réservation; 8€ / Réduit 5€ / -18 ans 2€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00
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Venez (re)découvrir l’histoire de Saint-Lô et ses environs de la Préhistoire aux années 1800 visite guidée Musée
Ville de Saint-Lô / M. de Saint-Jores
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