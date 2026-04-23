Saint-Lô

Visite des collections Saint-Lô, des origines à nos jours

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Rendez-vous le 28 juin de 15h à 16h pour une visite des collections du musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !

Renseignements et réservations au 02 33 72 52 55 .

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

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English : Visite des collections Saint-Lô, des origines à nos jours

L’événement Visite des collections Saint-Lô, des origines à nos jours Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô