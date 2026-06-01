Conférence > L’école dans la Manche en guerre Saint-Lô mercredi 17 juin 2026.

Saint-Lô

Conférence > L’école dans la Manche en guerre

Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Rendez-vous aux Archives Départementales de Saint-Lô le mercredi 17 juin prochain pour la conférence

Le haras de Saint-Lô l’histoire des deux dépôts d’étalons.

Par Alain TALON, conservateur des musées du département de la Manche et en charge des patrimoines et des territoires.

18 heures Entrée gratuite. .

Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10

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English : Conférence > L’école dans la Manche en guerre

L’événement Conférence > L’école dans la Manche en guerre Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Saint-Lô