Conférence > L’école dans la Manche en guerre Saint-Lô
Conférence > L’école dans la Manche en guerre Saint-Lô mercredi 17 juin 2026.
Saint-Lô
Conférence > L’école dans la Manche en guerre
Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Rendez-vous aux Archives Départementales de Saint-Lô le mercredi 17 juin prochain pour la conférence
Le haras de Saint-Lô l’histoire des deux dépôts d’étalons.
Par Alain TALON, conservateur des musées du département de la Manche et en charge des patrimoines et des territoires.
18 heures Entrée gratuite. .
Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 75 10 10
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English : Conférence > L’école dans la Manche en guerre
L’événement Conférence > L’école dans la Manche en guerre Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Saint-Lô
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