Atelier 6 mois – 3 ans « À tous petits pas, la nature, fêtons l’arrivée de l’été au musée », Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Atelier 6 mois – 3 ans « À tous petits pas, la nature, fêtons l’arrivée de l’été au musée » Mercredi 17 juin, 10h30 Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

Tout en jouant à la marelle, découvre différentes textures avec tes mains et tes pieds. Visite Découverte