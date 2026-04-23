Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas la nature Saint-Lô
Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas la nature Saint-Lô mercredi 17 juin 2026.
Saint-Lô
Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas la nature
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Rendez-vous le 17 juin au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô à 10h30 ! Durée 30 min.
Fêtons l’arrivée de l’été au musée !
Prévoir une arrivée 5 minutes avant le début de l’activité.
Un espace change bébé est à votre disposition.
Réservations au 02.33.72.52.55 ou musee@saint-lo.fr. .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
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English : Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas la nature
L’événement Atelier 6 mois-3 ans > A tout petits pas la nature Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô
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