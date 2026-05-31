Visite guidée des peintures murales de l’église de Vault de Lugny, Eglise de Vault de Lugny, Vault-de-Lugny

Visite guidée des peintures murales de l’église de Vault de Lugny Dimanche 28 juin, 15h00 Eglise de Vault de Lugny Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Construite au début du XVIè siècle à l’emplacement d’une ancienne église romane, l’église est dédiée à Saint Germain d’Auxerre. En 1500, Aubert de Jaucourt en fit bâtir le chœur et les deux premières travées en style gothique. Son fils Hardy achève les travaux en y ajoutant la chapelle du côté nord et les deux dernières travées en style Renaissance. Le clocher fut achevé à la fin du XVIIè siècle et équipé de trois cloches jusqu’à la Révolution. Les 2 cloches actuelles ont été fondues en 1862.

Le caractère particulier de l’église de Vault de Lugny provient d’une suite de peintures murales qui ornent la partie supérieure des murs de la nef et du chœur, elles retracent la Passion du Christ en treize tableaux de dimensions exceptionnelles, qui s’étendent sur une longueur de 65 mètres et couvrent une surface de 220 m².

Longtemps dissimulées sous un badigeon de chaux, les peintures murales ont été restaurées en 1909 par le peintre Gsell-Maury au moyen des techniques de l’époque. Cent ans plus tard, il est apparu que ces techniques ont induit de nombreux dommages et une nouvelle restauration a été réalisée en 2013.

Eglise de Vault de Lugny place Saint Germain 89200 Vault de Lugny Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « jpierre.naudin@orange.fr »}]

Visite descriptive des peintures murales qui retracent le cycle de la Passion du Christ peintures murales Passion du Christ

Les Amis de l’église de Vault de Lugny