Visite guidée des réserves de la médiathèque (Journées Européennes du Patrimoine) Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Visite guidée des réserves de la médiathèque (Journées Européennes du Patrimoine)
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Un parcours inédit vous mène dans les différentes salles de conservation des collections patrimoniales.
Tout public. Places limitées. Sur inscription. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 03
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English :
A unique tour takes you through the various galleries housing the heritage collections.
L’événement Visite guidée des réserves de la médiathèque (Journées Européennes du Patrimoine) Chartres a été mis à jour le 2026-08-24 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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