Informations pratiques

Chartres

Visite guidée des réserves de la médiathèque (Journées Européennes du Patrimoine)

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Un parcours inédit vous mène dans les différentes salles de conservation des collections patrimoniales.

Tout public. Places limitées. Sur inscription. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 03

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English :

A unique tour takes you through the various galleries housing the heritage collections.

L’événement Visite guidée des réserves de la médiathèque (Journées Européennes du Patrimoine) Chartres a été mis à jour le 2026-08-24 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES