Visite guidée des ruines du château, Lavauguyon, Les Salles-Lavauguyon
Visite guidée des ruines du château, Lavauguyon, Les Salles-Lavauguyon samedi 27 juin 2026.
Visite guidée des ruines du château 27 et 28 juin Lavauguyon Haute-Vienne
Entrée libre, visite guidée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00
Le château sera ouvert pour découvrir le site et nos activités autour de la sauvegarde du patrimoine. Une visite guidée gratuite est proposée
Lavauguyon lavauguyon Les Salles-Lavauguyon 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chateau.lavauguyon87@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-lavauguyon.fr »}]
Le château sera ouvert pour découvrir le site et nos activités autour de la sauvegarde du patrimoine. Une visite guidée gratuite est proposée château ruines
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