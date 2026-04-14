Visite guidée des ruines du château, Lavauguyon, Les Salles-Lavauguyon

Visite guidée des ruines du château 27 et 28 juin Lavauguyon Haute-Vienne

Entrée libre, visite guidée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Le château sera ouvert pour découvrir le site et nos activités autour de la sauvegarde du patrimoine. Une visite guidée gratuite est proposée

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Le château sera ouvert pour découvrir le site et nos activités autour de la sauvegarde du patrimoine. Une visite guidée gratuite est proposée château ruines

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