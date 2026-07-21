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AGENDA · Prats-de-Mollo-la-Preste

VISITE GUIDÉE DES THERMES DE LA PRESTE Prats-de-Mollo-la-Preste

mardi 11 août 2026 · Prats-de-Mollo-la-Preste

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
66230 Prats-de-Mollo-la-Preste
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Prats-de-Mollo-la-Preste

VISITE GUIDÉE DES THERMES DE LA PRESTE

Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Visite guidée des thermes de la Preste
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Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 88 60 

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English :

Guided tour of the thermal baths at La Preste

L’événement VISITE GUIDÉE DES THERMES DE LA PRESTE Prats-de-Mollo-la-Preste a été mis à jour le 2026-07-21 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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