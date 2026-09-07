Visite guidée des Tours de Merle, Les Tours de Merle, Saint-Geniez-ô-Merle

Informations pratiques

Visite guidée des Tours de Merle 19 et 20 septembre Les Tours de Merle Corrèze

Gratuit. Limité à 25 personnes, prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire lors d’une visite guidée incontournable : arpentez les chemins du castrum et découvrez l’histoire médiévale des Tours de Merle, de ses habitants et de son environnement naturel, en compagnie d’une guide costumée.

Les Tours de Merle Les Tours de Merle, 19220 Saint-Geniez-Ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 28 22 31 http://www.toursdemerle.fr Découvrez ce castrum médiéval des XIIe et XIIIe siècles, classé au titre des Monuments historiques depuis 1927, situé en Xaintrie, entre la vallée de la Dordogne et les monts du Cantal. Les Tours de Merle sont construites sur un éperon rocheux long de 200 mètres et entourées par la rivière Maronne. Le castrum servit de poste-frontière entre le Duché d’Aquitaine et le Comté d’Auvergne. Il fut marqué par une importante organisation en coseigneurie. Le parc de 10 ha abrite le castrum, une ferme paysanne reconstituée et les ruines d’un village médiéval. Situé sur la D13.

Plongez dans l’histoire avec l’incontournable visite guidée : arpentez les chemins du castrum et découvrez l’histoire médiévale des Tours de Merle, de ses habitants et de son environnement naturel en…

©Vent d’autan-C. Bouthé-Corrèze Tourisme