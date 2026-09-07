Visite Histoire-Nature « Quand les patrimoines s’entremêlent », Les Tours de Merle, Saint-Geniez-ô-Merle

Informations pratiques

Visite Histoire-Nature « Quand les patrimoines s’entremêlent » 19 et 20 septembre Les Tours de Merle Corrèze

Gratuit. Limité à 25 personnes, prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

De l’histoire médiévale à celle qui s’écrit discrètement aujourd’hui, découvrez le monde vivant des Tours de Merle à travers des récits entrecroisés, racontés par les guides du site et Clara Courtey, conservatrice de la Réserve naturelle régionale des Tours de Merle.

Les Tours de Merle Les Tours de Merle, 19220 Saint-Geniez-Ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 28 22 31 http://www.toursdemerle.fr Découvrez ce castrum médiéval des XIIe et XIIIe siècles, classé au titre des Monuments historiques depuis 1927, situé en Xaintrie, entre la vallée de la Dordogne et les monts du Cantal. Les Tours de Merle sont construites sur un éperon rocheux long de 200 mètres et entourées par la rivière Maronne. Le castrum servit de poste-frontière entre le Duché d’Aquitaine et le Comté d’Auvergne. Il fut marqué par une importante organisation en coseigneurie. Le parc de 10 ha abrite le castrum, une ferme paysanne reconstituée et les ruines d’un village médiéval. Situé sur la D13.

De l’histoire médiévale à celle qui s’écrit discrètement de nos jours, découvrez le monde vivant des Tours de Merle au travers de récits entrecroisés, narrés par les guides du site et Clara Courtey,…

©Auriane Lasbories