Visite guidée des Trésors du musée, Musée du Hiéron, Paray-le-Monial

Informations pratiques

Visite guidée des Trésors du musée Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée du Hiéron Saône-et-Loire

Nombre de places limité, réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite guidée : découvrez les trésors cachés du musée !

Accompagné par l’un de nos guides-conférenciers, explorez les œuvres et anecdotes qui font la richesse du musée. Une visite pour percer les secrets de nos collections et en savoir plus sur leur histoire.

Un rendez-vous idéal pour les curieux et les passionnés d’art !

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix, 71600 Paray-le-Monial, France Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385817972 https://www.musee-hieron.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 81 79 72 »}, {« owner »: {« uid »: 6593724, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-25T12:58:06.617Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « musee.hieron@paraylemonial.fr », « response »: {« passId »: 433077511, « isPending »: false, « addressId »: 1042563}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T12:58:06.360Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2552500, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T12:58:06.459Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 483370613, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 4, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789907400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-25T12:58:06.616Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433077511 »}] Réalisé de 1888 à 1893 par l’architecte Noël Bion, le Hiéron est conçu autour du concept de musée eucharistique. L’architecture du bâtiment allie au classicisme du vocabulaire la modernité des techniques constructives, comme l’utilisation de la charpente métallique, conférant à l’édifice un certain éclectisme. De forme triangulaire, il se compose de quatre galeries à éclairage zénithal entourant une salle centrale octogonale. Le portail monumental est inscrit dans une travée composite surmontée d’un fronton cintré brisé à volutes et d’un fronton triangulaire. La grande salle, dite salle des Fastes, abrite trois peintures murales sur toiles marouflées, œuvres d’Hugo d’Alési.

Les trésors du musée n’auront plus de secret pour vous grâce à cette visite menée par l’un de nos guides conférenciers !

© Musée du Hiéron