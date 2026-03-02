Visite guidée des triptyques de Ternant Place de l’église Ternant

Visite guidée des triptyques de Ternant

Place de l’église Le Bourg Ternant Nièvre

Début : 2026-09-17 15:00:00

fin : 2026-09-17 16:00:00

2026-09-17

L’Office de Tourisme Rives du Morvan et l’association Cerciacum organisent une visite guidée exceptionnelle jeudi 17 septembre 2026 à 15h à Ternant.

L’occasion de découvrir l’histoire et les détails des 2 magnifiques retables flamands datant du 15e siècle.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme, au plus tard la veille avant 12h, au 03 86 30 43 10 ou tourisme@rivesdumorvan.fr .

