Visite guidée des triptyques de Ternant Place de l’église Ternant
Visite guidée des triptyques de Ternant Place de l’église Ternant jeudi 17 septembre 2026.
Visite guidée des triptyques de Ternant
Place de l’église Le Bourg Ternant Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 15:00:00
fin : 2026-09-17 16:00:00
Date(s) :
2026-09-17
L’Office de Tourisme Rives du Morvan et l’association Cerciacum organisent une visite guidée exceptionnelle jeudi 17 septembre 2026 à 15h à Ternant.
L’occasion de découvrir l’histoire et les détails des 2 magnifiques retables flamands datant du 15e siècle.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de tourisme, au plus tard la veille avant 12h, au 03 86 30 43 10 ou tourisme@rivesdumorvan.fr .
Place de l’église Le Bourg Ternant 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10 tourisme@rivesdumorvan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée des triptyques de Ternant
L’événement Visite guidée des triptyques de Ternant Ternant a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Rives du Morvan