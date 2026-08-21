Visite guidée des Vestiges de Varennes, Chemin du château, Chambon-sur-Lac

Informations pratiques

Visite guidée des Vestiges de Varennes Dimanche 20 septembre, 15h00 Chemin du château Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Avec pour base le circuit de visite du château de Varennes (difficulté minimale), venez découvrir le patrimoine que l’on ne connaît pas forcément à ses alentours (le manège du Redondet, le canal du Rocher de l’horloge et, au retour, la mare du château au bec des ruisselets de Quancouves. Cette visite itinérante commentée est organisée par l’association patrimoniale locale qui vous invite à vous dégourdir les jambes et l’esprit !

Rdv dimanche 20 septembre à 15h00 devant le château de Varennes. Prévoir gourdes et bonnes chaussures !

Informations : 06 38 83 12 02

Chemin du château Varennes 63790 Chambon-sur-Lac Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0638831202 https://vestiges-de-varennes.fr Parking lac Chambon plage Chambon (Ouest)

Avec pour base le circuit de visite du château de Varennes (difficulté minimale), venez découvrir le patrimoine que l’on ne connaît pas forcément à ses alentours (le manège du Redondet, le canal du à…

©Varennes en mouvement