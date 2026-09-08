Visite guidée des vestiges du village médiéval de Taradeau, Parking du Panorama de TARADEL, Taradeau

Informations pratiques

Visite guidée des vestiges du village médiéval de Taradeau 19 et 20 septembre Parking du Panorama de TARADEL Var

Gratuit, par groupe de 2 à 12. Départ toutes les 45 mn (accueil sur le parking )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la Chapelle, visite extérieure de la Tour ( donjon ), découverte de la calade (réalisée par des bénévoles) et des ruines du village médiéval du XIIe siècle et son histoire.

Parking du Panorama de TARADEL 83460 TARADEAU Taradeau 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 84 97 55 04 http://https:/www.Taradoppidum.org Visites guidées de la Chapelle du XIIe siècle , de l’extérieur du donjon et des ruines du village médiéval L’accueil se fait sur le parking du Panorama de Taradel situé à côté de la chapelle. Aucune réservation, les groupe de 3 à 10 personnes sont constitués pour chaque visite (dernière visite à 11h30 et 17h00)

Visite de la Chapelle, visite extérieure de la Tour ( donjon ), découverte de la calade (réalisée par des bénévoles) et des ruines du village médiéval du XIIe siècle et son histoire.

©Xavier Crest