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Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez

Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez jeudi 20 août 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 1 rue du docteur Mével

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif :

Douarnenez

Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez

Office de Tourisme 1 rue du docteur Mével Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Cette balade vous fait découvrir l’âme de Douarnenez et comprendre son histoire si intimement liée à l’épopée de la sardine. Parcourez les rues et les venelles de la ville avec leur architecture du 19ème siècle et leurs anciennes conserveries dissimulées parmi les maisons. Flânez sur le vieux port mémoire de tout l’ancien Douarnenez jusqu’à l’abri du marin, lieu sacré pour les pêcheurs. Inscription nécessaire à l’Office de Tourisme.   .

Office de Tourisme 1 rue du docteur Mével Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35 

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English :

L’événement Visite guidée des vieux quartiers de Douarnenez Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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