[Visite guidée] Dieppe cité d’architecture, projet d’architecte(s) RDV devant l’ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie Dieppe

[Visite guidée] Dieppe cité d’architecture, projet d’architecte(s)

RDV devant l’ancienne Chambre de Commerce et d’Industrie / Quai Duquesne Dieppe Seine-Maritime

Et si les façades que vous croisez chaque jour devenaient les témoins bavards d’un passé en pleine effervescence ?

À la fin du 19e siècle, Dieppe se réinvente. La ville se pare de villas audacieuses, d’équipements culturels et d’immeubles administratifs portés par une nouvelle génération d’architectes. Bois, brique, béton chaque matériau est un choix, chaque bâtiment une intention.

Accompagnés de Valentine, guide conférencière passionnée, laissez-vous surprendre par cette balade architecturale originale. Au fil des rues, vous découvrirez comment les formes, les matières et les styles racontent une époque, ses usages, et les rêves d’une ville en mouvement.

Une visite guidée incontournable pour redécouvrir Dieppe sous un nouveau regard, entre histoire et création !

⏱️Durée environ 1h30.

