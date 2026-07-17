Visite guidée d’Orthez, ancienne capitale de la vicomté du Béarn, Office de tourisme Orthez, Orthez

Informations pratiques

Visite guidée d’Orthez, ancienne capitale de la vicomté du Béarn Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de tourisme Orthez Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire. 2h de déambulation pédestre. Parcours de 2km.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Parcourez le vieil Orthez à la découverte du patrimoine médiéval de la cité, de l’architecture béarnaise et des figures qui ont façonné son histoire, de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret.

Entre récits historiques et légendes, du château Moncade au Pont Vieux, laissez-vous guider à travers les monuments et les élégantes demeures du XVIIIe siècle, témoins du riche passé de la ville.

Office de tourisme Orthez 1 rue des Jacobins, 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 21 93 49 https://www.coeurdebearn.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 12 30 40 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coeurdebearn.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.coeurdebearn.com/reserver/reserver-visites-guidees/ »}]

Un parcours dans le vieil Orthez à la découverte du patrimoine médiéval de la cité, de l’architecture béarnaise, ainsi que des personnages qui ont façonné la ville, de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret.…

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