Visite guidée d’Orthez, ancienne capitale de la vicomté du Béarn, Office de tourisme Orthez, Orthez
dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme Orthez · Orthez
Informations pratiques
Visite guidée d’Orthez, ancienne capitale de la vicomté du Béarn Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de tourisme Orthez Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Réservation obligatoire. 2h de déambulation pédestre. Parcours de 2km.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Parcourez le vieil Orthez à la découverte du patrimoine médiéval de la cité, de l’architecture béarnaise et des figures qui ont façonné son histoire, de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret.
Entre récits historiques et légendes, du château Moncade au Pont Vieux, laissez-vous guider à travers les monuments et les élégantes demeures du XVIIIe siècle, témoins du riche passé de la ville.
Office de tourisme Orthez 1 rue des Jacobins, 64300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 21 93 49 https://www.coeurdebearn.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 12 30 40 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@coeurdebearn.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.coeurdebearn.com/reserver/reserver-visites-guidees/ »}]
Un parcours dans le vieil Orthez à la découverte du patrimoine médiéval de la cité, de l’architecture béarnaise, ainsi que des personnages qui ont façonné la ville, de Gaston Fébus à Jeanne d’Albret.…
©OT CDB
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