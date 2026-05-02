Aldudes

Visite guidée d’Oteiza Du grain au festin

500 Zelaiko Errepidea Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 10:15:00

fin : 2026-06-30 12:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Visite guidée autour de la maternité en plein air des porcs basques, et présentation de notre Galerie des Jambons. Vous découvrirez l’histoire de la sauvegarde d’une race menacée d’extinction, par Pierre Oteiza et une poignée d’éleveurs.

Vous profiterez d’une heure de visite suivie d’une dégustation.

Deux créneaux de visite 10h30 et 15h30. Merci de venir 15min à l’avance.

Prévoir des chaussures fermées, préférer le porte-bébé à la poussette et tenir les chiens en laisse.

La visite ne prévoit pas la réservation pour le déjeuner du midi. .

500 Zelaiko Errepidea Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 56 11

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English : Visite guidée d’Oteiza Du grain au festin

L’événement Visite guidée d’Oteiza Du grain au festin Aldudes a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque