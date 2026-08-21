Visite guidée du barrage, Barrage du Mont-Saint-Michel, Beauvoir

Informations pratiques

Visite guidée du barrage Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Barrage du Mont-Saint-Michel Manche

Durée 30 min, 15 pers. max, départs des visites toutes les 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, plongez au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel !

Rejoignez-nous le samedi 19 septembre pour une visite exclusive du barrage du Mont-Saint-Michel.

En plus d’offrir un belvédère exceptionnel sur le site, cet ouvrage fascinant vous ouvre ses entrailles : découvrez son fonctionnement et son rôle capital dans le rétablissement du caractère maritime du Mont.

Nos équipes seront ravies de vous accueillir pour vous faire explorer les coulisses de ce savoir-faire unique.

Une expérience captivante et pédagogique pour toute la famille.

Places limitées — Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

Barrage du Mont-Saint-Michel Barrage du Mont-Saint-Michel, 50170 Beauvoir Beauvoir 50170 Manche Normandie 06 17 30 43 41 https://admin.eventdrive.com/fr/journee-du-patrimoine-barrage-du-mont-saint-michel [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.com/fr/journee-du-patrimoine-barrage-du-mont-saint-michel »}] En plus d’offrir un belvédère exceptionnel sur le site, cet ouvrage fascinant vous ouvre ses entrailles : découvrez son fonctionnement et son rôle capital dans le rétablissement du caractère maritime du Mont.

Nos équipes seront ravies de vous accueillir pour vous faire explorer les coulisses de ce savoir-faire unique.

Une expérience captivante et pédagogique pour toute la famille. Accès à pied, parking du Mont-Saint-Michel

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, plongez au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel !

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