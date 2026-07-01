Visite guidée du bourg, Place de la Commune-1871, Cébazat

Informations pratiques

Visite guidée du bourg Dimanche 20 septembre, 14h00 Place de la Commune-1871 Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le patrimoine se dévoile

Cette visite au cœur du bourg mettra en valeur le patrimoine et l’architecture locale, des détails parfois invisibles et leur rôle essentiel dans l’histoire de Cébazat.

Guidés par l’association Cébazat d’hier et d’autrefois, les participants porteront un regard nouveau sur ce patrimoine fragile.

Partez à la découverte du patrimoine de Cébazat lors d’une visite insolite du bourg, guidée par l’association Cébazat d’hier et d’autrefois. Architecture et histoire au cœur du parcours.

Les personnes avides d’en savoir plus sur le patrimoine de Cébazat sont attendues sur la place de la Commune-1871 à 14 h. Ils seront accueillis par les bénévoles de l’association Cébazat d’hier et d’autrefois qui les emmènera en direction du bourg pour une découverte des curiosités et des éléments du patrimoine : église Saint-Etienne, lanterne des morts, fontaine, grilles du parc Pierre-Montgroux, tour de l’Horloge, édifice emblématique, récemment restauré…

Selon le nombre de participants, des groupes seront formés et emprunteront des parcours différents pour pouvoir profiter pleinement de cette visite et des commentaires essentiels à la visite. Ils parcourront les ruelles du bourg, s’arrêteront pour contempler et écouteront les histoires captivantes des passionnées d’histoire puis continueront leur découverte en direction du parc Pierre-Montgroux où là encore des trésors sont à voir.

La visite durera entre 1 à 2 h selon l’interaction avec le public.

Place de la Commune-1871 Place de la Commune-1871 – 63118 Cébazat Cébazat 63118 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 16 30 30 http://www.cebazat.fr

Le patrimoine se dévoile

©Mairie de Cébazat